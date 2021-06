Dette er NTNUs nye styre

Familien fulgte drømmen og flyttet ut av byen: – Nå kan vi ha to timer ferie hver dag

Saken oppdateres.

Remi Eriksen blir ny styreleiar og Nina Refseth, Jan Frode Janson og Bente M. Stallknecht blir styremedlemar ved Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet (NTNU) i neste periode, fra 1. august til 31. juli 2025.

– NTNU er et fagleg sterkt universitet og Remi Eriksen er en erfaren ledar med spesiell kompetanse på kunnskapsintensivt næringsliv. Eriksen og de andre styremedlemmene skal utfordre og inspirere NTNU til å lykkes enda bedre nasjonalt og internasjonalt, samt være en pådriver for å bruke blant annet digitalisering for å skapa en effektiv virksomhet som leverer utdanning og forsking på høyt nivå, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Remi Eriksen (Oslo) er administrerende direktør i DNV (Det Norske Veritas) og har lang ledererfaring fra kunnskapsintensivt næringsliv og styre erfaring fra blant annet programstyrer i Forskingsrådet. Eriksen har også lang internasjonal ledererfaring med lengre opphold i Asia.

Styremedlemmer:

Nina Refseth (Oslo) er direktør på Norsk Folkemuseum og nåværende styremedlem. Refseth har bred leder- og styreerfaring fra kultursektoren.

Jan Frode Janson (Trondheim) er administrerende direktør i Sparebank 1 SMN og har lang leder- og styre erfaring fra næringslivet, blant annet i Nord-Norge og i Trøndelag.

Bente M. Stallknecht (København) er prorektor, Københavns universitet med særlig ansvar for utdanning, klima/bærekraft, karriereveier for vitenskapelig personale og for digitalisering av utdanning.

Varamedlemmer blir utpekt så snart som mulig.

Styret har totalt elleve medlemmer. Kunnskapsdepartementet har oppnevnt fire eksterne styremedlemmer og to varamedlemmer. De ansatte og studentene ved NTNU velger resten av styremedlemmene.