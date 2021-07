Han skal bruke de omstridte bassengene: - Vi skal være best i verden

- Vi skal være best i verden. Da må vi ha laboratorier som er best i verden eller minst like bra som det de andre har, sier professor Sverre Steen. Han leder NTNU-instituttet for marin teknikk og er den ene av to store brukere av det som skal bli Ocean Space Centre. Sintef Ocean er den andre. Steen slår fast at dagens anlegg er nedslitt og umoderne og roper etter oppgradering og modernisering.