Da det begynte å brenne på fjellet, rykket Mathea (14) og Sarah (10) ut

De to jentene er på familiehytta i Bessaker i Åfjord kommune på Fosen. Onsdag ettermiddag fikk de besøk av en mann fra Trønderenergi som skulle opp på fjellet, forteller søstrene. Årsaken var at det var observert røyk i forbindelse med brudd i en strømkabel. Det igjen hadde ført til strømstans hos noen kunder. De to jentene Mathea Amelia Nielsen Glad (14) og Sarah Henningea Nielsen Glad (10) var nysgjerrige og fikk med seg tanta Vibeke Glad opp på fjellet sammen med strømselskapets mann.