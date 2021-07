Både Bergen og Oslo har i vår opplevd et høyt trykk av skader tilknyttet elsparkesykler, og en lege fra Bergen uttrykte frykt for en «ny pandemi». I juni i fjor ble i snitt 6,2 personer skadet mens de kjørte elsparkesykkel i hovedstaden. Tirsdag la Oslo Universitetssykehus fram tallene for juni i år. Den viser en kraftig økning - 14 personer i snitt hver dag. Det tilsvarer 420 personer på én måned.