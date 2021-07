Trøndelag er nå oransje på det europeiske smittekartet

- Den oransje fargen betyr at det er økende smitte i Trøndelag, sier fungerende fylkeslege Marit Dypdal Kverkild. Hun forteller at det er større smitteutbrudd i tre trønderske kommuner i tillegg til i Trondheim og mindre smitteutbrudd i andre kommuner. Hun har også tre oppfordringer til befolkningen. De skal vi komme tilbake til. De handler alle om at folk må ha lav terskel for å teste seg der de er i ferien.