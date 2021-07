Stjal favoritt-likøren sin fra polet 15 ganger. Da koronaen kom begynte han å drikke stjålne beholdere med antibac

Mannen i 40-årene møtte i Trøndelag tingrett tiltalt for over 50 forhold. Blant annet minst 15 likørtyverier og for å ha tent på inngangspartiet i brakka han bodde i.