Trodde de fikk avslag - nå snur Lånekassen

Da pandemien brøt ut våren 2020, søkte regjeringen hjelp hos studenter for å dekke behovet i helse- og omsorgssektoren. Vanligvis mister studenter stipendet fra Lånekassen hvis de tjener over 190 000 kroner. På grunn av et stort behov for helsepersonell, skulle studenter som jobbet i helse- og omsorgssektoren nå kunne tjene over inntektsgrensen, uten å miste stipendet. Trodde de.