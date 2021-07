Pågrep to personer på Egon etter væpnet aksjon med helikopter - mottok varsler om fare for liv og helse

Et politihelikopter og store politiressurser søkte etter personer i Trondheim som stakk av etter en kontroll. - Vi hadde opplysninger som tilsa at det kunne være fare for liv og helse for de involverte, forteller påtaleansvarlig Eli Nessimo.