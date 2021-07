Matfestivalen: Nå holder det på å snu for lokalprodusentene

Sola skinner over Torvet og Kongens gate i Trondheim. På det lille området kan man smake seg gjennom hele Trøndelag fra sør til nord på kort tid. Alt fra bjørneburger til flatbrød, syltetøy, ost, øl, laks og lam står på menyen, og bordene står klare for tørste og sultne gjester. Matfestivalen og Bryggerifestivalen er i gang etter et års opphold på grunn av koronapandemien.