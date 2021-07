Rettferdighet

Jonas og Erna diskuterte Witzøe, Moria-barna og 22. juli, men parterapien fungerte bare sånn passe

Erna Solberg og Jonas Gahr Støre møttes over kjernebegrepet rettferdighet i Borggården. Programlederens håp om at de kunne bli enige om ansvaret for å bekjempe høyreekstremisme lyktes bare nesten.