Debatten går fremdeles høyt om hvorvidt Tyholt er riktig plassering for Ocean Space Centre i Trondheim. Tidligere sjef for Marintek, Oddvar Aam, har hevdet at et mulighetsstudium av Ladehammeren vil koste fire millioner kroner og ha en varighet på seks måneder. Han hevder at Ladehammeren vil være et rimeligere og bedre alternativ enn Tyholt.