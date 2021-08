E6-trasé ved Hovin:

- Et veldig dramatisk inngrep fra et biologisk mangfold-perspektiv

Leder i Naturvernforbundet, Truls Gulowsen, tror ikke norske politikere forsto hvor store naturinngrep det kreves for å bygge veier med 110-sone, da de sa «ja» til å dimensjonere for den fartsgrensen. Han mener at det som nå skjer ved Hovin er en katastrofe.