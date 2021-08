Det var natt til søndag 20. september i fjor at en mann i 20-årene ble sendt med alvorlige skader til St. Olavs hospital. Foranledningen skal ha vært at en bilist kjørte inn i en folkemengde ved et utested på Brekstad i Ørland cirka klokka 00.35 på natta. Det var bare én som ble truffet av bilen - en stasjonsvogn.