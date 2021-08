Sender ut gult farevarsel om styrtregn og lyn i Trøndelag

I farevarselet fra Meteorologisk institutt står det at det er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.