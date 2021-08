Gratis i Oslo, koster 1190 kroner i Trondheim

Regjeringen har bestemt at det skal være gratis å teste seg for å få grønt koronasertifikat til bruk ved reise innen- eller utenlands og for å delta på offentlige arrangementer. I Trøndelag tolker tilbyderne regelverket i den statlige refusjonsordningen ulikt.