Når samfunnet åpner, blir hverdagen farligere for Ask (5): - Han kan bli veldig syk

Torsdag kunne Trondheim kommune gledelig fortelle at skoler og barnehager nå får operere på grønt nivå. Det betyr at hverdagen til barna blir tilnærmet som før pandemien. Smittevernet skal fortsatt ivaretas, men det blir blant annet slutt på kohorter og karantenekrav for barna. For kreftsyke Ask (5) og hans foreldre er ikke dette noe å juble over.