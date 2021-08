- Vi har hele tiden vært spent på hva som skjer ved studiestart, oppstart av skoleåret og retur fra ferie. Men vi har inntrykk av at opplever at studentene har jobbet godt med planleggingen av fadderukene, og vi har tillit til at de blir gjennomført på en god måte, sier Elizabeth Kimbell, fungerende kommuneoverlege i Trondheim kommune.