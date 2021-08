- Vi har sett det tidligere at fartsnivået er veldig høyt på E6 over Dovre. Det bekymrer oss når en så stor andel av trafikken har en hastighet som går over overlevelsesgrensa på 85 km/t. Vi er stygt redd for at hvis det skjer en ulykke der, så ender det veldig dårlig, sier Anders Sjøtrø, distriktsleder i UP Midt- Norge.