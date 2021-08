Nederst i Nordre gate i Trondheim er det en livlig gjeng som skal inn på et utested. De er kledd i Hawaii-kranser rundt halsen og blomsterkranser i håret. Natteravnene får vite at de er sykepleiestudenter og at de har det helt topp. En av studentene henvender seg til Anne Borg som er på natteravnrunde.