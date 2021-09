Ingen kjørestopp for skoletaxiene torsdag

Skoleelevene i Trøndelag får skoleskyss fra torsdag. Drosjene vil kjøre. AtB og Trøndertaxi har vært i forhandlinger med et resultat som sikrer at alle skoleelevene som er tilknyttet individuell tilrettelagt skoleskyss med drosje blir kjørt fra torsdag 9. september. Dette skriver de i en pressemelding sent onsdag kveld.