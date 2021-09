Terje Kolaas kjørte rundt mellom snøbygene, var høyt og lavt med dronen og brukte både tid og tålmodighet for å få knipset bildet. Så klarte han da også å fange et fantastisk øyeblikk hvor tusenvis av kortnebbgås svever over en hvitfarget åker på Levangernesset. Det skriver avisa Innherred.