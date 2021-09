Klokka 15.30 mandag ettermiddag fikk Vegtrafikksentralen melding om at et større kjøretøy hadde fått motorhavari ved Mærk bru på fylkesvei 700 i Rennebu. Like før 17.30 kunne trafikkoperatør i Vegtrafikksentralen Kristin Ekren bekrefte at det var en buss.