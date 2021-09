Maren (20) kan bli tidenes yngste stortingsrepresentant

Maren Grøthe er 20 år og kommer fra Hølonda i Melhus. Hun er ungdomskandidat og tredje kandidat på stortingslista for Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Da klokka rundet 22 mandag kveld, var senterpartistene på valgvake i Trondheim sentrum, temmelig sikre på at hun kommer til å møte fast på Stortinget. Partiet hadde sikret seg vel 15 prosent av stemmene i valgkretsen og var inne med to mandater. Men heiagjengen i Trondheim regner med at toppkandidaten Ola Borten Moe blir statsråd. Dermed kan Maren Grøthe forberede seg på å dra til Oslo.