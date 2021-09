NTNU skulle rive huset deres, men så skjedde det noe

De gamle trehusene i Grensen skulle få selskap av et nytt universitetsbygg. Noen hus skulle få stå, noen skulle flyttes og noen skulle rives. På rivingslista sto Christian Frederiks gate 15. Samme familie har eid huset i over hundre år, og beboerne fortvilte over rivingsplanene. De lurte på hva som skulle skje med dem nå.