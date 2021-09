– Jeg fulgte med på paneldebatten valgnatta, og ble overrasket over at partilederen ikke tar initiativ til selvransakelse. En partileder må gå foran, og finne årsak til det historisk dårlige valget. Det er partileders ansvar, og gjør han ikke det står han i veien for ærlig ransaking. Jeg vet om flere andre som har behov for det, sier den tidligere KrF-nestlederen.