Mustafa vant én million kroner: - Jeg er en heldig mann

Saken oppdateres.

Lørdag kveld kom telefonen han bare har drømt om.

- Har jeg vunnet 1 million? Det er bra, lo Iqbalzadeh.

- Jeg har ventet lenge på dette. Jeg har spilt Lotto i snart 20 år. Jeg er en heldig mann, det er det ikke noe tvil om. Så bare vent, jeg skal vinne en gang til - men da skal jeg ha hele premien! sier han og ler.

LES OGSÅ: Tre trøndere ble Lotto-millionærer: - Jeg er helt satt ut

Skal kjøpe ny bil

I Lotto-trekningen lørdag ble det ingen storgevinst til Trøndelag, men tre menn dro meg seg én million kroner hver fra supertrekningen.

Deriblant Iqbalzadeh, som sier han vil fortsette å tippe.

- Noen sier det er bortkasta penger, men jeg har trua på at jeg er en heldig mann, sier han.

- Hvorfor tenker du at du er en heldig mann?

- Fordi jeg på alle måter har et bra liv. Jeg så heldig at jeg bor i Norge. Jeg har en bra helse og en bra familie. Så ja, jeg er en heldig mann, så hvorfor ikke tippe i lotto også, sier han og legger til:

- Penger kommer og går. Det er barna mine som er mine største premier, sier Iqbalzadeh som har fire gutter.

- Men det hjelper vel på med én millioner kroner også?

- Ja, uten tvil, sier han og ler.

På spørsmål om hva han ønsker å bruke premien på kommer svaret fort.

- Ny bil. En fin en, sa Iqbalzadeh lurt.

Kupongen hans ble kjøpt på Rema 1000 Breidablikk.

LES OGSÅ: Trønder vant over 16 millioner i Lotto

Hadde vært i ishallen - så sjekket han appen til Norsk tipping

Mens lørdagens supertrekning i Lotto ga tre nye millionærer i Trøndelag, var det en mann i 30-årene fra Trondheim som virkelig dro inn storlaksen.

For under Joker-trekningen gjorde Norsk Tippings datamaskin de logiske valgene som sørget for at mannen ble nær fire millioner kroner rikere.

Allerede før trekningen var trondhjemmeren sikret 792 000 kroner.

Først etter trekningen fikk Norsk Tipping tak i mannen. Og han var glad.

- Det føles helt utrolig. Pulsen er på vei opp kjenner jeg, sa mannen som pleier å spille Joker.

Men aldri har han vært i nærheten av en slik storgevinst.

- Mye av pengene kommer til å gå med til huskjøp. Men vi skal ikke stresse, sier han.

Han hadde ifølge Norsk Tipping vært borte hele dagen og hadde verken fått med seg sendingen eller anropet fra Norsk Tippings vinnernummer.

- Jeg har vært i ishallen hele dagen sammen med barna mine og spilt ishockey. Så jeg har ikke sett på telefonen min. Jeg gjorde det ved 20-tiden, og da så jeg at dere hadde ringt, så jeg sjekket Norsk Tipping-appen, og der så jeg at jeg hadde vunnet, sa mannen lørdag kveld.

De to andre som vant i Lotto

I tillegg til Iqbalzadeh fra Heimdal, var det altså to andre trøndere som dro inn én millioner kroner i Lotto på lørdag:

Mann fra Indre Fosen



Mannen var hjemme med samboer og så på TV da Norsk Tipping ringte og spurte om han tilfeldigvis hadde fått med seg Lotto-trekningen.

-Ja det har vi, sa mannen til Norsk Tipping.

-Jeg så at det var Supertrekning i kveld, er jeg en av de, spurte han nysgjerrig.

Norsk Tipping kunne bekrefte mistanken.

- Ikke verst! Det er mye rart man kan finne på da, men det blir kanskje en ny bil, sa mannen.

Kupongen ble kjøpt på mobil.

Mann fra Oppdal



Mannen fra Oppdal hadde lagret vinnernummeret, men visste ikke helt hva han skulle tro da han fikk høre om millionpremien.

- Jeg ble helt skjelven da jeg så nummeret som ringte, og det er jeg fortsatt.

- Tøyser du nå? Jeg er helt satt ut, og vet ikke helt om jeg tror på deg, sa mannen lattermildt, ifølge Norsk Tipping.

Kupongen ble kjøpt på mobil.