Kjempeprosjekt i Trondheim kan bli satt på vent

Byggingen av cirka 400 leiligheter og rekkehus i Ranheimsfjæra i Trondheim kan bli lagt på is fordi det er tenkt bygd i et område med deponerte organiske masser. Utbyggeren mener de sikrer at det ikke oppstår helsemessige ulemper.