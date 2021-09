Mandag formiddag ble en kvinne i slutten av 50-årene knivdrept på et Nav-kontor i Bergen, under et avtalt brukermøte. En kvinne i midten av 30-årene ble lettere skadd i angrepet. Avdelingsdirektør ved Nav Lerkendal, Sølvi Margrethe Dahlen, forteller at de ansatte i Trondheim er preget av hendelsen.