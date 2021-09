Downtown-sjefen i beredskapsmøte før neste festhelg

Terskeltrening er trendy og effektivt. Slik anbefaler idrettsforsker at du gjør det

Saken oppdateres.

Gjenåpningslørdagen strømmet folk i store mengder til utestedene i Midtbyen. Til Downtown i Nordre gate var tilstrømmingen så stor at dørene måtte åpnes før vanlig tid klokken 22 for å lempe på presset i køen.

Det ventes også mye folk kommende helg, og tirsdag ble det holdt beredskapsmøte i rådhuset i Trondheim. Hvordan være best mulig forberedt slik at folk kan hygge seg trygge omgivelser?

To av de største utestedene i Trondheim møtte representanter for politiet og vaktselskapet PSS, i tillegg til kommunedirektør Morten Wolden.

LES OGSÅ: Køkaos foran utestedene

Koordineringsmøte

- Vi møttes for å koordinere oss og sikre at vi har en felles forståelse av situasjonen, sier Torkjel Rendal, seksjonsleder for forbyggende og patrulje ved Sentrum politistasjon i Trondheim.

De ulike partene er enige om tiltakene, sier han, og tiltakene er ikke spesielt annerledes enn de som fantes før koronarestriksjonene og da utelivet var åpent.

- Også tidligere har vi brukt å sperre av en del av Nordre gate i helgene og om natten. Denne gangen kommer vi til å benytte litt mer parkeringsareal for å få organisert køene på en god måte, sier Rendal.

Venter nytt storinnrykk

For det ventes storinnrykk også kommende helg.

- Det kommer til å være mange ute på byen torsdag, enda flere fredag og bli skikkelig fullt lørdag. Det må vi bare regne med, sier Morten Wolden.

Også daglig leder Steinar Moe i Downtown tror det blir mye folk, i alle fall forbereder han seg på like mange gjester som sist.

- Forrige lørdag var det litt armer og bein. Men alle gjorde sitt beste, og vi kom bra ut av det. Ingen kom til skade i trengselen utenfor. Til slutt ble det som en vanlig lørdag, sier Moe.

Vanligvis pleier Downtown-gjestene å komme ved 23.30-tiden. Gjenåpningslørdagen begynte det å danne seg kø allerede fra 20.30, selv om nattklubben ikke åpner før klokken 22.

- At det kom folk så tidlig, er vi ikke vant til, sier Moe.

LES OGSÅ: Downtown har holdt stengt siden mars ifjor

Tidligere bemanning

Denne gangen kommer nattklubbens bemanning til å være tidligere på plass, og flere vil være utenfor for å regulere køen. Inkludert vakter, kommer 48 personer til å være på jobb. Moe vil at gjestene skal føle det trygt å være på nattklubben hans.

Innenfor dørene til Downtown er det adskillig enklere, der er det full kontroll, sier Moe. Der er det plass til 1020 personer som kan kjøpe drikke ved åtte ulike barer. Moe mener gjennomsnittsalderen på gjestene er ca. 28 år.

- Det kom ikke som et sjokk, men det var ikke helt ventet at det plutselig skulle komme så store menneskemengder, sier Torkjel Rendal om storinnrykket på utestedene gjenåpningsdagen.

- Det var nok mannskap ute både fra politiet, vaktselskapene og utestedene, men det manglet noe på koordineringen oss imellom. Det får vi på plass nå, sier Rendal.