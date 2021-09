Haltbrekken: - Nå skal SV bruke makten velgerne har gitt oss i Stortinget

Et enormt nederlag for Støre

- Vi ønsker endringer i oljepolitikken som gjør at vi sikrer at vi når klimamålene, sier Lars Haltbrekken som er innvalgt på Stortinget fra Sør-Trøndelag for sin andre periode.

Onsdag ettermiddag var han i møte med landsstyret og stortingsgruppa i SV hvor det ble gjennomgått hva som hadde skjedd i sonderingene til ny regjering.

- Flere viktige saker for SV

- Var letestansen den viktigste saken og årsaken til at SV trekker seg fra regjeringsforhandlinger?

- Det var flere viktige saker der vi opplevde at de to andre partiene ikke kom kravene våre i møte, både innen klima og ulikhet. Vi kunne ikke binde oss til premissene som ble lagt for videre forhandlinger.

- Som hvilke konkrete saker?

- Jeg vil ikke konkretisere. For å minske ulikhetene er skattepolitikken et viktig område. Der er det flere ting som må gjøres, men det som kom fram var overhodet ikke i nærheten av hva som trengs.

- Hva betyr «overhodet ikke i nærheten»?

- Vi gikk til valg på å redusere forskjellene mellom folk. Det må gjøres kraftfullt, men vi fikk ikke gjennomslag og ingenting vi kunne binde oss til.

Ikke fornøyd om naturvern

- Også naturvern er viktig for oss, men heller ikke der kunne vi binde oss til det som ble lagt fram.

- Rovdyr var kanskje blant det dere var uenig om?

- Rovdyr var et tema. Det var mange tema som ble diskutert – klima, olje, naturvern og bekjempelse av ulikhet og velferdsprofitt.

- I forbindelse med samtalene og sonderingene har Jonas Gahr Støre framholdt hovedsaker for både Sp og SV, og sagt at klimakrisen og forskjellene i landet må håndteres, og at det må sikres at hele landet opplever å bli hørt. Da framstår det litt merkelig at SV ikke er imøtekommet på sakene deres?

- Det er jeg enig i, men det må Støre svare på. Jeg kan ikke forklare hvorfor vi ikke er imøtekommet. Klart vi er skuffet, ikke minst at velgerne ikke er imøtekommet. De har gitt tydelig beskjed om at de vil ha reduserte utslipp og ulikhet.

- Skal bruke makten i Stortinget

Haltbrekken sier at stortingsgruppa og SV-ledelsen er «samstemt» om hva som skal skje framover. SV har kommet fram til at de vil ha større gjennomslag for politikken i Stortinget enn partiet ville hatt ved å binde seg til premissene som er avklart i sonderingene.

- Nå skal vi bruke makta velgerne gitt oss til å ta kampen mot økende forskjeller og klimakrisen på Stortinget. I tida framover skal vi være offensive og kravstore i tida framover. Ap og Sp er veldig klar over at det vil bli vanskelig for dem å komme forbi oss når det skal dannes flertall for saker.

- Matematikken er enkel. Skal regjeringen få flertall for budsjettet, er det naturlig at de går til oss først. Hvis vi da ser at det er for dårlig på miljø og bekjempelse av forskjeller, kan de gå til Rødt og Pasientfokus, men de vil neppe stille svakere krav enn oss. De kan henvende seg til Rødt og MDG, men de vil neppe svekke våre miljøkrav. Heller ikke KRF og Venstre. Da har de Høyre, men da skjer ikke endringen som er lovet velgerne.

- Denne rollen vår skal vi bruke offensivt, sier Haltbrekken.