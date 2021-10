Taxikaos rammer fortsatt hundrevis av barn: Her hentes Benjamin (5) og Karan (6) 52 minutter for seint

Klokken er 08.05 torsdag morgen, og Benjamin Fonsesca Holness (5) og Karan Abbasi Hassan Abbasi (6) står ute i høstværet og venter på taxien. Den skulle ha vært her for 15 minutter siden, men har ennå ikke kommet. Guttene er lei av å vente, og bestemmer seg for å spille på nettbrettet i mellomtiden.