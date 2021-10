Bedrageri-tiltalt nekter for å ha misbrukt Lindas identitet

Da hun møtte i Trøndelag tingrett i Steinkjer mandag forklarte den siktede kvinnen at hun slett ikke har brukt sin tidligere skolevennine Linda Tomrens identitet i flere sammenhenger. Det eneste hun innrømmer av den omfattende tiltalen med mange punkter er at hun har kjørt uten førerkort i forbindelse med at hun ble stoppet av politiet i Verdal 28. mai 2020.