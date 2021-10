Sametingspresidenten om sjokk-dommen: - Dette er stort

Eks-politimann frifunnet for vold under avhør

Saken oppdateres.

Mandag kom sjokkavgjørelsen fra Høyesterett om at Fosen-samene får medhold på alle punkter i den betente striden om vindkraftutbyggingen på Fosen, som er utført midt i reinens matfat.

Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) jubler.

- Dette er stort. Jeg fulgte voteringen på nett og er på vei til åpningen av Stortinget klokka 13. Det hadde jeg egentlig grudd meg til, for hadde de tapt, synes jeg det hadde vært tungt å feire demokratiet og rettsstaten. Nå synes jeg vi har alle grunner til å gjøre det, sier sametingspresidenten.

- Dette er et varsko i forhold til framtidige konsesjoner, men også konsesjoner som allerede er gitt, og det er også et varsko til dem som investerer i vindkraft om at samiske rettigheter ikke er ivaretatt godt nok i det norske konsesjonssystemet, sier hun.

Skjønner ikke rekkevidden

Hun påpeker at avgjørelsen kan få betydning for flere andre vindkraftprosjekter som er under planlegging, som også ligger i reinens beiteland.

Og lurer på hva som konkret vil skje på Fosen framover, siden vindmøllene allerede er bygd.

- Jeg tror jeg fortsatt er litt i sjokk. Jeg skjønner ikke helt hva rekkevidden av dette er. Hva skjer nå? Vindmøllene står jo der.

- Jeg er først og fremst glad på vegne av Fovsen Sijte som nå får oppreisning for det de hele tiden har hevdet, nemlig at dette er et alvorlig inngrep som hindrer dem fra å utøve sin kultur, sier hun.

- Det dommen sier er at man ikke kan ha en skjønnsmessig behandling for rettigheter og at terskelen for meneskerettigheter er absolutt, ikke skjønnsmessig. Du kan ikke bare slenge på at det er viktig for det grønne skiftet, og gjøre hva som helst av naturinngrep i reinbeiteområder, sier Keskitalo.

Krever gjennomgang

Lars Haltbrekken (SV) lover at saken blir løftet for Stortinget. Også han tror den vil få betydning for andre prosjekter - og sier SV på Stortinget vil løfte saken i Stortinget.

- Vi spår at dommen vil få store konsekvenser for alle nye inngrep i reindriftsområdene, sier SVs miljøpolitiske talsperson.

- Vi vil løfte dette inn for Stortinget. Vi må nå få en ny gjennomgang av alle planlagte utbygginger i reindriftsområder, blant annet den planlagte gruvedrifta i Repparfjorden i Finnmark som kommer i sterk konflikt med reindrifta.

- Samene vant en knusende seier i høyesterett. Det er utrolig bra! Dommen viser at norske myndigheter igjen har brutt helt fundamentale rettigheter for vårt eget urfolk, sier Haltbrekken.

- Åpent spørsmål om riving

Fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) har ikke lest hele høyesterettsdommen, men sier dommen gjenspeiler den politiske situasjonen i 2021.

- Bevisstheten rundt samenes rettigheter er blitt større siden vedtaket i 2009. Den gang var det bare Rødt og Frp som stemte imot. Da klagen fra samene kom, hadde utbyggingen kommet langt og det var vanskelig å stemme for å stoppe noe som i stor grad allerede var bygget, sier han.

Han er usikker på hva konsekvensen vil bli av dommen.

- Det er jeg veldig usikker på. Om dommen fører til et skjerpet blikk på disse interessekonfliktene framover, eller om det turbinene skal plukkes ned, det er et åpent spørsmål.

Avventer departementet

Dommen ble tatt i mot av stor overraskelse fra utbygger Fosen Vind i dag. De opplyser at de trenger litt tid på å områ seg før de vet hva de skal gjøre.

- Dette er en helt ny situasjon, og vi må avvente vurderingene av dommen hos konsesjonsgiver Olje- og energidepartementet. Vi har forholdt oss til at vi har alle nødvendige konsesjoner og tillatelser. Vi fikk konsesjon i 2013 etter en grundig konsesjonsrunde der alle parter ble hørt – også samene, sier kommunikasjonssjef Torbjørn Steen.

- Dette kom helt overraskende på oss, sier han.

- Kan det bli snakk om å rive anleggene?

Nå avventer vi departementets vurderinger. Før det har vi ingen flere kommentarer, sier kommunikasjonssjefen.