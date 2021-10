Lovte å stoppe nedlegging av Siva: Nå foreslår regjeringen det likevel

Både distriksministeren og næringsministeren bedyret i sommer at omorganiseringen og nedleggelsen av Siva skulle stilles i bero. Nå foreslår regjeringen å legge Siva inn under Innovasjon Norge. Ap og Sp lover derimot at Siva skal bestå.