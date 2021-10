Sikkerstikk på Lerkendal

- Altså, Carina, for et fyrverkeri!

Saken oppdateres.

To unge gutter sto og ventet på å få vaksine da kommunens vaksinasjonsteam åpnet «kontoret» kl 1530 på Lerkendal stadion søndag. Guttene mente det var en bra deal, ta vaksine og få to billetter til dagens kamp mot Vålerenga.

I forbindelse med gjenåpningsfesten på Lerkendal, har Rosenborg donert billetter til de som møter opp og får vaksine. Om det er dose en eller to, spiller ingen rolle. Tilbudet gjelder til alle over 16 år, som enten er folkeregistrert i Trondheim eller har fast opphold i kommunen.

Skal ikke på kamp

Tristan Ersadal er student i Trondheim, og kanskje ikke så interessert i fotball.

- I alle fall ikke i RBK. Da heier jeg i så fall på Vålerenga, men jeg skal ikke på kamp. Det bare passet godt dette, å stikke innom her og bli ferdig med det.

Utenfor er det et begredelig vær, men selv om det bøtter ned er det godt stemning.

Nils Arne Eggens plass er full av aktiviteter og konkurranser for barn, og det er lett å se at folk gleder seg til kamp.

- En ranværing ut, en ny inn

Kristian Hansen Skjelbakken fra Mo er også student i Trondheim.

- Jeg rakk å kjøpe billetter før dette tilbudet kom, men det var uansett billige billetter da.

- Du kan få mine, hvis du vil, tilbyr Tristan, som venter de obligatoriske minuttene før han får gå.





Kristian har onkel i Trondheim, og har vært på mange RBK-kamper. Ingen tvil om hvem han heier på i dag.

- Det er Rosenborg, selvfølgelig. I alle fall så lenge Rana FK ikke er i eliteserien.

Før han går inn, spør han for sikkerhets skyld om det er pfizer-vaksine han får.

- Vi er vaksinert forlengst, og når vi får tilbud om en tredje dose, kommer vi til å ta moderna. Da blir vi kryssvaksinert, sier Grete Brøttemsmo og Veronika Illøkken, før de tar i mot Joakim Foss Hansen.

- Du er for ung

Joakim er frivillig under kampen, spiller fotball på Nidelv og har tatt første vaksinedose. Han vil gjerne ta andre dose også, men...

- Her står det at du fikk første dose for et par uker siden. Du er så ung at du må vente i 12 uker før andre dose. Det betyr lillejulaften, det, forklarer damene.

- Kan vi ikke bare få det unna, da, undrer Joakim.

- Nei, kroppen din er ikke klar for neste dose ennå, er svaret.

- Ja, men jeg er klar, svarer Joakim.

Men det nytter ikke å akkedere. Joakim må gi opp, men 15 personer ble vaksinert i løpet av første time. Vaksinasjonen pågår til klokka 20.00.