Tirsdag skrev Adresseavisen at 77 personer i Trondheim hadde fått påvist korona-viruset de siste fem dagene. Kriseledelsen i Trondheim kommune hadde møte tirsdag formiddag og referatet forteller at helsepersonell som ble vaksinert først, gjerne er de som smittes nå. Kommuneoverlege Tove Røsstad påpeker at det ikke er noe spesielt for Trondheim.