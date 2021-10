Statsbygg endrer nybygg for NTNU etter klager

13. oktober leverte NHF en klage på NTNU og Statsbygg til Diskrimineringsnemda for brudd på forpliktelsen til universell utforming. De mener planene for NTNUs nyeste bygg for helse- og sosialfag, Helgasetr, ikke var tilstrekkelig tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelse. I klagen pekte de på tre forhold hvor de ser problemer for funksjonshemmede: