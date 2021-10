- Takk, svarer en glad Bjørn Haugstad når vi gratulerer med ny jobb. Han har bestemt seg for å takke ja til jobbtilbudet fra NTNU og blir med det NTNUs første direktør for organisasjon og infrastruktur. I dag har NTNU én organisasjonsdirektør og én økonomi- og eiendomsdirektør. Den nye direktøren blir også en del av rektors ledergruppe og blir dermed en del av toppledelsen for Norges største universitet.