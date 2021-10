Trondheimsbudsjettet

Sparer på de minste: Torstein (snart ett år) er budsjettaper

Desemberbarnet Torstein (11 mnd) er født fire dager for seint til å få barnehageplass i år, og sjansene hans for barnehage minsker ytterligere med forslaget til kommunebudsjett for 2022. Der foreslås flere kutt og utsettelser som vil ramme de yngste.