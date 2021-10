Flere siktede etter knivstikking på Møllenberg

To personer er siktet for grov kroppsskade etter hendelsen på Møllenberg lørdag kveld, der en person ble alvorlig skadd. De to siktede personene er foreløpig ikke pågrepet, skriver politiet i Trøndelag i en pressemelding søndag kveld. Politiet setter knivstikkingen i sammenheng med et narkotikaoppgjør.