Bussene var fossilfrie fram til sommeren - nå går de på diesel: - Fryktelig dumt

- Alle bybussene var fossilfrie til og med første halvår 2021. Fra og med sommer 2021 har imidlertid operatørene gått over fra HVO (biodiesel) til fossil diesel for de bussene dette gjelder (ca 50 % av bussparken), skriver kommunedirektøren i «Andre klimarapport» som legges fram for bystyret onsdag.