3445 meldinger om alvorlige bivirkninger etter koronavaksine

- Etter at over 7,9 millioner doser koronavaksine er satt, har Legemiddelverket mottatt 37 859 meldinger om mistenkte bivirkninger. Av disse er 20 621 meldinger behandlet. 3445 er klassifisert som alvorlige og 17 176 er klassifisert som lite alvorlige, heter det i en pressemelding fra Statens Legemiddelverk publisert torsdag, i sammenheng med den ukentlige bivirkningsrapporten for koronavaksiner.