«Sweet Caroline. Good times never seemed so good …», dundrer ut av høyttalerne på Husebybanen på Kolstad i Trondheim. En gjeng ikledd lyseblå drakter, noen litt trangere enn andre, varmer opp på den ene halvdelen. På andre siden roper Memet Kucucelik og Berken Tahtaci sine ordrer til en gjeng ungdommer. Om få minutter skal de sortkledde guttene mellom 15 og 18 år gjøre noe de har gledet seg til; å slå politiet.