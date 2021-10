Derfor angår FNs klimakonferanse i Glasgow trønderne

- Temperaturøkningen er global, og klimaendringene er vi utsatt for også i Trøndelag. I nordområdene skjer oppvarmingen dobbelt så raskt som verdensgjennomsnittet. Jeg liker å gå på ski, men ser at skisesongen blir kortere for hvert år. Jeg er også glad i fisk, men fisken er truet. Økosystemene våre vil endre seg mye, så det å stoppe global oppvarming er i vår interesse.