Mads (20) filmet underlig himmelfenomen: - Ble tom for ord

Saken oppdateres.

Mads Munkhaug (20) og kollegene på Veglo AS i Stjørdal ble litt før klokka åtte tirsdag morgen vitne til et underlig himmelfenomen: En saktedalende gjenstand som kan ligne litt på en skypumpe i morgenrøden.

20-åringen dro fram telefonen og filmet himmelfenomenet, som han tror kan stamme fra verdensrommet.

- Jeg sto på Lånke og mener det var mot Selbu og Tydal. På jobben var det noen som mente det kunne være en meteoritt, sier 20-åringen til Adresseavisen.

- På bildene ser du at den eksploderer, omtrent som et lite poff, og løser seg opp. Jeg tenkte kanskje at det kunne være meteoritten som traff ozonlaget, sier han.

- Jeg ble fascinert, og egentlig litt tom for ord. Det er første gang jeg har sett noe lignende, så jeg tenkte ikke så mye annet enn «dæven, det var tøft», ler han.

To mulige forklaringer

Meteorolog Magnus Oved ved Meteorologisk institutt tror ikke himmelfenomenet er av intergalaktisk opprinnelse. Adresseavisen har sendt ham bildene og videoen til Munkhaug.

- Det er ingen meteor og det er ingen skypumpe, men det kan være to ting, slik jeg ser det: En kondensstripe etter fly, som i solnedgangen kan se litt spesiell ut. Når et fly er i ferd med å ta av eller lande, og passerer gjennom et lag i luften hvor det lettere danner seg kondensstriper, kan det bli en slik strek med veldig tydelig slutt og begynnelse. I løpet av en viss tidsperiode kan den endre litt form ut fra blant annet værforhold, sier Oved.

Det høres plausibelt ut - særlig fordi flyplassen Værnes ligger i samme region - at det kan ha vært 07.55-flyet fra Oslo kollegene så spor etter.

- Det kan også, av og til med slike tynne skyer som det er på bildet, falle ut snø eller annen nedbør som fordamper underveis. Da kan det se ut som noe «faller ned» fra en sky. I dette tilfellet tror jeg likevel mer på at det er en kondensstripe, sier Oved.

Ligner observasjon fra februar

Det er i så fall ikke første gang kondensstriper etter fly vekker oppsikt. I 2013 lagde jagerfly fra Ørland et intrikat stripemønster på himmelen over Trondheim.

Himmelfenomenet fra Lånke i dag, har også store likhetstrekk med et himmelfenomen over Vassfjellet i februar i år.

- Det ser nesten ut som en navlestreng, sa statsmeteorolog Siri Wiberg etter å ha sett bildene den gangen.

- Dette er nok et synsbedrag. Jeg er ganske sikker på at det vi ser er restene av en kondensstripe fra et fly. Og med litt hjelp fra vind og solen som har gått ned, så ser det ut til at den peker nedover mens den i virkeligheten ligger vannrett, forklarte hun da.