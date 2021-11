Tenåring fortalte om Snap-video som hun skal ha sendt: - Jeg likte det ikke. Jeg gråt mens jeg gjorde det

Påtalemyndigheten mener at den tiltalte trondhjemmeren utsatte 13-åringen for voldtekt. Før forklaringen til jenta ble avspilt, ble det presentert et overraskende bevis i retten.