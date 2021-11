Kort tid etter at statsminister Jonas Gahr Støre ga grønt lys for koronapass, kom meldingen om at Tromsø innfører koronapass neste uke. Tromsø og Trondheim er de hardest rammede byene i den nye koronabølgen som nå lager problemer landet over. Torsdag var den andre dagen med mer enn 2000 registrerte smittede per dag den siste uken.