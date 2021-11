Smittesituasjonen gjør at Helse Nord-Trøndelag hever beredskapen

Saken oppdateres.

Nødvendige tiltak for å hindre smitte inn i sykehusene vil bli vurdert kontinuerlig, skriver helseforetaket i en pressemelding fredag ettermiddag.

Fra og med kommende tirsdag vil det bli satt inn flere smittevernstiltak.

- Vi er bekymret for utviklingen der vi ser at flere av kommunene i vår helseregion har økt smitte. I tillegg har vi en situasjon der St. Olavs hospital har en presset kapasitet og kan ha behov for avlastning fra våre sykehus, skriver kommunikasjonssjef Svein H. Karlsen.

Ber om hjelp

Helse Nord-Trøndelag går fra normalt nivå, som er hvitt, til grønt nivå.

Karlsen opplyser at det er grunn til å tro at Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos kan bli utfordret i forhold til kapasitet dersom helseforetaket i fellesskap med innbyggerne ikke makter å redusere smitteutviklingen.

- Det er overmåte viktig at publikum etterlever anbefalingene og retningslinjene fra nasjonale myndigheter. Det innebærer blant annet at dagpasienter, ledsagere og pårørende som har luftveissymptomer ikke går inn i sykehusene. Vår bønn om hjelp fra publikum er fortsatt gjeldene. Pandemien er ikke over, og hver enkelt må sørge for å etterleve et strengt smittevern. Hvis ikke kan kapasiteten i våre sykehus bli utfordret, sier Karlsen.

Sykehusene nord i Trøndelag har per i dag ingen innlagte koronapasienter, og kapasiteten er normal.

Dette er imidlertid en situasjon som raskt kan bli endret. Alle avdelinger og ansatte er forberedt på at situasjonen kan bli endret, sier Karlsen.