Ottervik: - Må gå en skikkelig runde og få tydelige regler på Stortinget

Det var tirsdag kveld at Adresseavisen skrev at Eva Kristin Hansen (Ap), som ble valgt til stortingspresident i oktober, i 2014 etablerte seg med sin mann i deres felles bolig i Nordre Follo, 29 kilometer fra Oslo. Adressen hun oppga til Stortinget, var Trond Giskes leilighet i Trondheim, hvor hun leide en hybel. Reglene krever at du bor minst 40 kilometer unna Stortinget for å få pendlerbolig.