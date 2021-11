Mor vil ha saken gjenopptatt: - Alltid tvilt på at Silje ble drept av barn

Politiet konkluderte i sin tid med at tre jevngamle gutter var skyld i at den 5 år gamle jenta døde 15. oktober 1994. Det som ble betegnet som en barnetragedie, rystet hele landet og vakte oppmerksomhet langt ut over Norges grenser. Nå kommer det kritikk mot måten saken ble etterforsket på.